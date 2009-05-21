Олігарха з Єгипту засудили до страти за вбивство співачки

Суд Каїра засудив великого єгипетського бізнесмена і колишнього депутата від правлячої партії Хішама Талаата МУСТАФУ до страти за вбивство відомої ліванської співачки Сюзан Тамім. Також до вищої міри покарання засуджено і спільника бізнесмена - колишнього начальника його служби безпеки Мохсен ас-СУКАРІ, який, за даними слідства, був безпосереднім виконавцем злочину, передає РІА Новости.

Згідно з єгипетським законам, вирок буде передано на затвердження верховного муфтія країни Алі ГУМАА. Остаточне судове засідання, на якому має бути підтверджений вирок, заплановано на 25 червня.

Адвокати Т.МУСТАФИ вже заявили, що не згодні з вироком і мають намір оскаржити його в апеляційному суді найближчим часом.

Ліванську співачку С.Тамім було знайдено вбитою у своїй квартирі в Дубаї (Об`єднані Арабські Емірати) 28 липня 2008 року. Артистці було завдано множинних ножових ран.

За даними слідства, виконавцем убивства став М.ас-СОККАРІ - колишній єгипетський офіцер безпеки, який останнім часом працює в компанії Т.МУСТАФИ. Керівник компанії доручив йому усунути співачку за 2 мільйони доларів. Як докази цих звинувачень слідчі надали запис телефонних переговорів, за припущенням, замовника і виконавця вбивства.

Спочатку планувалося, що М.ас-СОККАРІ вб`є С.Тамім у Лондоні, де вона проживала останнім часом. Убивця збирався збити її на автомобілі або скинути з балкона готелю. Проте співачка, яка підозрювала, що на неї готувався замах, постійно була в супроводі знайомих і охорони, що зірвало плани зловмисників.

У результаті М.ас-СОККАРІ скоїв злочин в Дубаї, куди вирушив услід за співачкою. Відеокамера спостереження зафіксувала, як він входив і виходив з під`їзду будинку жертви в день убивства.

За даними слідства, мотивом убивства могли стати ревнощі єгипетського бізнесмена до ліванської артистки, з якою його свого часу зв`язували близькі стосунки.

М.ас-СОККАРІ було заарештовано єгипетською поліцією в Каїрі після відповідного запиту поліції ОАЕ. Услід за ним поліція затримала і Т.МУСТАФУ, після того, як спікер парламенту погодився позбавити його депутатської недоторканності. Обидва заперечували свою причетність до вбивства.

Хішам Талаат МУСТАФА - один з найбагатших людей Єгипту, очолював найбільшу будівельно-інвестиційну компанію. Щоб уникнути її розорення, раду директорів компанії очолив рідний брат бізнесмена.