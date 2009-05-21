Завтра в Україні - до 31°
14:32, 21 травня 2009Суспільство
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У Києві - теж спека
Завтра в Україні очікується тепла, суха погода, лише на заході короткочасні дощі та грози
Київ. 21 травня. УНІАН. Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише у другій половині дня у західних областях короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.
Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер очікується південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 23-28°, на Закарпатті до 31°; у Карпатах вночі близько 10°, вдень 15-20°.
У Київській області у п’ятницю опади не очікуються. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 23-28°. У Києві температура вночі 11-13°, вдень 25-27°.
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