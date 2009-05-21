Загинув львівський письменник Назар Гончар

Сьогодні в озері неподалік Ужгорода потонув відомий львівський письменник Назар Гончар.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила керівник прес-служби Ужгородського міськвідділу ГУ МВС у Закарпатській області Катерина КИЙОВИЧ.

За її словами, трагедія, про яку повідомили чергового міськвідділу за номером «02», трапилася близько 17.00. На озеро, яке виникло на місці кар’єру, одразу виїхала оперативно-слідча група міліції.

За попередньою версією, письменник потонув під час купання на ужгородському кар’єрі, глибина якого досягає близько 30-40 метрів. Офіційно купання в озері заборонене через його глибину, відсутність безпечних місць, облаштованих пляжів, рятувальної команди тощо.

Свідком трагедії став молодий ужгородський поет Андрій ЛЮБКА. Він і розповів, що разом з ужгородськими поетами Н.Гончар поїхав відпочити на озеро після зустрічі зі студентами Ужгородського національного університету. «Гончар плавав недалеко від берега, але через декілька хвилин ми вже побачили у воді його бездиханне тіло. Що сталося – не можемо зрозуміти», - зазначив А.ЛЮБКА.

За інформацією К.КИЙОВИЧ, обставини загибелі Н.Гончара наразі з’ясовує оперативно-слідча група Ужгородського МВ УМВС.

Довідка УНІАН. Назар Гончар (1964 року народження) - український поет і перформер. Лауреат премії БУ-БА-БУ за найкращий вірш 1989 року. Автор поеми-комікса «Казка-показка про Байду-Немову» (1993), а також збірок віршів: «Закон всесвітнього мерехтіння» і «ПРОменеВІСТЬ».

Співзасновник літературного гурту «ЛУГОСАД» (ЛУчук-ГОнчар-САДловський).

Стипендіат програм «Urbani» (2005), «Gaude Polonia» (2007) і «Stadtschreiber der Stadt Graz» (2007/2008).

Твори Н.Гончара входять в шкільну програму вивчення української літератури.