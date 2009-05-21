Митницю до Євро-2012 доведеться серйозно реформувати

У рамках підготовки до Євро-2012 українських митників чекають випробовування на знання європейських мов, оскільки спілкування з європейськими вболівальниками має відбуватися на найвищому рівні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції під час візиту до Закарпаття повідомив голова Державної митної служби України Анатолій МАКАРЕНКО.

Він також повідомив, що в рамках підготовки до чемпіонату Європи з футболу інфраструктура Держмитслужби проходить стан серйозного реформування. «Ми повинні реформувати не самі митні площадки, але й інформаційні потоки. Головне - швидкість обміну інформацією, швидкість - митне оформлення, і якщо говорити в цьому сенсі, то ще є ресурси для поліпшення”, - сказав він.

Щодо відповідності українських пунктів пропуску сучасним європейським вимогам, то, за словами голови Держмитслужби, сьогодні вони відповідають нормам. Проте якщо говорити на перспективу, то ще є ресурси для удосконалення напередодні Євро-2012, оскільки зрозуміло, що технічний прогрес не стоятиме на місці. «Ми розуміємо, які виклики чекатимуть на митників під час цієї події: це і кількість туристів, які перетинатимуть кордони, швидкість їх оформлення, але це і спроби можливих незаконних переміщень через кордони України», - уточнив А.МАКАРЕНКО.

Він також повідомив, що наразі на митницях України триває процес встановлення закуплених торік рентген-установок типу «Рапіскан», які допоможуть краще контролювати ситуацію з незаконним переміщенням товарів.