Як упізнати родимку, котра стане злоякісною пухлиною?

Україна приєдналася до Всесвітнього дня меланоми.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомила директор Інституту дерматології та косметології професор Ольга БОГОМОЛЕЦЬ.

За її словами, впровадження щорічного Дня меланоми надасть можливість кожній людині безкоштовно проконсультуватися у провідних вітчизняних дерматологів щодо пухлин шкіри.

О.БОГОМОЛЕЦЬ наголосила на актуальності даної онкопатології, зазначивши, що злоякісні пухлини шкіри в Україні посідають друге місце у структурі онкозахворювань, а смертність, зокрема, від меланоми, становить 95%.

“Це означає, що протягом п’яти років зі 100 пацієнтів з меланомою 95 гине. Натомість у США 95% хворих з таким діагнозом лишаються живими”, - сказалаО.БОГОМОЛЕЦЬ, пояснивши, що такі високі показники смертності в нашій країні через меланому зумовлені несвоєчасною діагностикою та необізнаністю українців щодо цієї онкохвороби.

“Не всі знають, як розпізнати у себе родимку, яка почала перероджуватися, і, зазвичай, звертаються до лікаря, коли розпочинати лікування вже пізно - метастазуючу меланому майже неможливо вилікувати. Однак на сьогодні, за допомогою найсучасніших технологій, медики можуть зберегти життя значній кількості пацієнтів. Для цього необхідно лише своєчасно встановити діагноз та видалити пухлину”, - зауважила професор БОГОМОЛЕЦЬ.

Щоб українці більше дізналися про необхідність ранньої діагностики родимок, які перероджуються на пухлини шкіри, за словами О.БОГОМОЛЕЦЬ, у лютому 2009 року в Україні було розпочато благодійний марафон здоров’я, у рамках якого у 22 областях країни було безкоштовно оглянуто дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених родин.