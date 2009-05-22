Ющенко зійде на Тарасову гору

У п’ятницю, 22 травня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь у заходах, присвячених 148-й річниці перепоховання Тараса Шевченка.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на прес-службу глави держави, цього дня Президент покладе квіти до пам`ятника Великому Кобзареві в Києві (парк ім. Т.Шевченка).

Взяти участь у церемонії покладання квітів запрошені прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО та члени уряду, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН, представники громадських організацій, політичних сил та інші.

Після завершення церемонії її учасники відбудуть до Канева (Черкаська область), де у рамках відзначення річниці перепоховання Кобзаря за участю Президента відбудеться урочисте сходження на Тарасову гору.