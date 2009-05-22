Росія не виключає нової газової кризи цієї зими

Україна запасає на зиму недостатньо газу, створюючи передумови для повторення на початку 2010 року перебоїв у поставках палива до Європи, - заявило джерело в оточенні російського прем`єр-міністра Володимира Путіна, - передає ВВС.

Путін знаходиться в столиці Казахстану Астані, де на сьогодні у нього запланована зустріч з Юлією Тимошенко.

Неназване джерело в російській делегації раніше заявило, що "Газпром" вже повністю розплатився за транзит газу до Європи через територію України на весь рік вперед, проте з даних "Нафтогазу" витікає, що у нього все одно немає грошей на закупівлю газу для закачування в підземні сховища.

"Нафтогаз України", у свою чергу, спростовує заяви російської сторони про те, що у компанії недостатньо коштів для створення запасів газу, призначеного для європейських споживачів.

Эхо Москвы