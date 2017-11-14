Популярна українська співачка стала "Жінкою року" в Росії

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, завоювала титул "Жінка 2017 року" за версією журналу Glamour.

Українка подякувала організаторам премії: "Неймовірно приємно. Дякую вам, @glamour_russia", – написала вона в своєму Instagram.

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Крім того, співачка отримала премію "Співачка року".

"Світлана Лобода – справжній феномен вітчизняної поп-сцени. Всього за рік українська співачка завоювала слухачів по всій Росії нескладними, але суперзапоминающимися треками", – пише російський журнал.

Відзначимо, що крім Лободи, нагороду від російського журналу Glamour отримала ще одна українка. Перемогу в номінації "Телезірка року" здобула українська телеведуча Регіна Тодоренко.

Премія Жінка року, яка вручається за версією журналу Glamour, є однією з найпрестижніших в Росії.

Як повідомляв УНІАН, відома українська співачка LOBODA стала ведучою шоу на російському телеканалі.