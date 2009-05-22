Біля Києва Запорожець врізався в КАМАЗ: троє загиблих

У Київській області, на 20-му км автодороги Київ-Знамянка водій автомобіля “ЗАЗ-110206”, рухаючись у напрямку м. Обухів, не вибрав безпечну швидкість та дистанцію і здійснив зіткнення з автомобілем “КАМАЗ-55111”, що рухався у попутному напрямку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок ДТП водій та двоє пасажирів автомобіля “ЗАЗ” від отриманих травм загинули на місці пригоди.