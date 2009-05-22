Курси валют в обмінниках Києва

З 18 по 22 травня середній курс купівлі готівкового долара в українських банках підвищився на 1,3%, продажу – на 0,5% і складає 7,58/7,67 грн./дол.

Про це повідомляє Finance.ua.

Від початку тижня середній курс купівлі євро збільшився на 3,6% і сьогодні складає 10,41 грн./євро, продажу – на 3% - до 10,69 грн./євро.

Курс покупки готівкового рубля в комбанках з 18 по 22 травня підвищився на 3,2% і сьогодні складає 0,2250 грн./рубль, продажу – на 0,9% - до 0,2455 грн./рубль.

Столичні комерційні банки купують долари в середньому по 7,60 грн./дол. (курс купівлі з початку тижня підвищився на 1,3%), продають – по 7,66 грн./дол. (курс продажу підвищився на 0,5%).

Середній курс купівлі євро в київських банках складає 10,48 грн./євро (курс підвищився на 3,8% з 18 травня), продажі – 10,69 грн./євро (курс підвищився на 3,3%).

Курс купівлі російського рубля в київських банках підвищився на 3% з початку тижня і складає в середньому 0,2234 грн./рубль, продажу – на 0,4% – до 0,2471 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Хрещатик»: долар США – 7,60/7,75 грн., євро – 10,30/10,60 грн., рубль – 0,20/0,245 грн.;

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,55/7,70 грн., євро – 10,30/10,70 грн., рубль – 0,198/0,25 грн.;

«Укрексімбанк»: долар США – 7,50/7,69 грн., євро – 10,37/10,61 грн., рубель – 0,23/0,245 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 22 травня, складає: гривні до долара США – 7,6161, до євро – 10,488131, до російського рубля – 0,2421.