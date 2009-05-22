“Асканія” збільшила свої шанси стати одним із світових “чудес природи”.

Але відрив від лідерів ще значний…

Заповідник “Асканія-нова”, який представляє Україну у світовому конкурсі “Сім нових чудес природи”, піднявся на три позиції в Інтернет-голосуванні за претендентів на це звання у своїй групі - “ Ліси, національні парки, національні заповідники”. Але відрив від лідерів ще значний – “Асканія” займає тепер 43-тю позицію в рейтингу, тоді як до наступного етапу виходять лише 11 переможців у кожній з груп.

Голосування триватиме до 7 липня цього року на офіційному сайті конкурсу. Для зручності українські користувачі Інтернету можуть скористатись сайтом, де процедура голосування детально викладена українською мовою.

Україна також представлена в конкурсі річкою Дніпро ( оскільки річка протікає трьома країнами, відповідно Дніпро номінується від України, Росії та Білорусі), Дніпро – на 37-му місці у своїй групі ( “Озера, річки, водоспади”).

Загалом треба одночасно проголосувати за 7 претендентів, тож один голос може підтримати і Асканію-Нову, і Дніпро. А щоб не голосувати за конкурентів, можна обирати номінантів з інших категорій ( всього груп для голосування 7, тож можна вибрати по одному об’єкту).

Як зауважив на одній з недавніх прес-конференцій активний ініціатор участі України в конкурсі Микола Томенко, “якщо не змобілізуємо українців, то нам точно нічого не світить в цьому конкурсі”, - сказав М.ТОМЕНКО. Прикро буде, хочеться, щоб “світило”. Тож, поки ще маємо час, є сенс зайти на сайт www.7chudes.in.ua і віддати свій голос за наших претендентів в “чудеса”.