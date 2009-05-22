Тимошенко вирішила перевірити кишені пільговиків

Кабінет Міністрів України зробив жорсткішим порядок нарахування населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП), придбання скрапленого газу, твердого й рідкого пічного побутового палива.

Як повідомляє УНІАН прес-служба Міністерства праці і соціальної політики України з посиланням на слова міністра праці Людмили ДЕНІСОВОЇ, субсидії не призначатимуться при виявленні під час обстеження незадекларованих джерел існування сім`ї. А також, якщо впродовж року з моменту звернення за субсидією отримувались речі тривалого користування на суму, яка перевищує 10 прожиткових мінімумів (на 1 січня 2009 р. прожитковий мінімум становив 669 грн. – УНІАН) для сім`ї (зареєстрованих у житловому приміщенні осіб).

«Крім того, стає жорсткішим контроль за сплатою одержувачами субсидій обов`язкової частки плати за житлово-комунальні послуги», - відзначила Л.ДЕНІСОВА.

«Мінпраці ініціювало розробку даного документу з метою посилення адресності житлових субсидій, спрямування цієї державної допомоги сім`ям, які її найбільше потребують», - сказала міністр.

На її думку, внесені зміни конкретизують обставини, за якими можливе призначення субсидій. «У кожному випадку забезпечуватиметься індивідуальний підхід, оскільки відтепер субсидія призначатиметься на збільшену понад норму площу житла лише на підставі акту обстеження матеріально-побутових умов сім`ї», - сказано в повідомленні прес-служби Мінпраці.

Також уніфікуються підходи до визначення права громадян на призначення державної соцдопомоги малозабезпеченим сім`ям і житлових субсидій. При цьому суттєво посилюється соціальний захист саме незахищених верств населення. Наприклад, перелік осіб, яким за відсутності трудових відносин субсидія призначається на загальних підставах, доповнено повнолітніми дітьми, які продовжують навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, особами, які здійснюють догляд за інвалідами в результаті психічного розладу, і фізособам, які надають соціальні послуги.