У Львові загинув начальник ЖЕКу: його автомобіль упав у озеро

21 травня близько опівночі трагічно загинув начальник ЖЕКу міста Винники (приміська зона Львова, Личаківський район міста), який перебував у салоні власного автомобіля «дев’ятки», що на великій швидкості в’їхав у озеро.

Як розповів УНІАН начальник Львівського міського управління міліції Ігор ЦІКАЛО, 60-річний начальник ЖЕКу разом з компанією відпочивали на березі Винниківського озера. Коли компанія почала роз’їжджатися, чоловік сів за кермо машини, яку перед тим припаркував на березі озера, але замість того, щоб увімкнути задню передачу, натиснув на газ, і машина рвонула вперед. Буквально через кілька хвилин автомобіль з водієм занурилися на кількаметрову глибину озера. Доки підоспіла допомога, чоловік загинув у салоні авто.

За словами І.ЦІКАЛА, компанія відзначала якусь подію, вживалися спиртні напої, і всі обставини трагедії, а також свідчення очевидців вказують на те, що мав місце нещасний випадок.

Разом з тим, сказав І.ЦІКАЛО, зараз ведеться дослідча перевірка і вирішується питання про доцільність порушення кримінальної справи за фактом загибелі начальника ЖЕКу м. Винники.