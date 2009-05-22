У центрі Донецька заблукали двоє лосенят

Сьогодні в центрі Донецька, поки що не відомо яким чином, опинилися двоє лосенят.

Про це повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Головного управління МНС України в Донецькій області. Згідно з повідомленням, сьогодні о 6.00 на диспетчерський пульт управління МНС у місті Донецьку надійшов сигнал про те, що в одному з центральних районів міста, на території обласного клінічного дитячого центру знаходяться двоє лосенят.

На місце події виїхав начальник частини Дмитро КОСТЯМІН. За його словами, спочатку сприйняв це повідомлення як жарт, проте телефонував сам директор дитячого центру Олег ЄВТУШЕНКО. Директор центру про лосенят почув від чергової медсестри, яка вранці побачила у вікно, як у ворота установи, які залишилися прочиненими на ніч, заходять лосенята. Директор розпорядився закрити ворота.

Зараз лосенятам налили воду, вони їдять свіжу траву і гілки дерев, їм дуже подобається об`їдати квіти каштанів. Тварини людей до себе не підпускають, дуже лякаються і починають бігати територією дитячого центру. Тому їм дали спокій, щоб лосенята не кидалися на огорожу і не травмувалися.

Діти, які проходять реабілітацію в клінічному центрі, хворі на церебральний параліч, тому співробітники виносять їх на руках і дозволяють здалека подивитися на полохливих тварин.

Рятувальники зв`язалися з мисливським господарством, представники якого приїдуть і заберуть лосенят до себе, поки не виявиться власник.

У Центрі пропаганди сказали, що на даний момент не відомо хто власник лосенят, і як потрапили тварини у центр великого міста також не відомо.