Створено Світовий конгрес кримських татар

Делегати Світового конгресу кримських татар, які представляють 162 громадських і суспільно-політичних організацій з 12 країн, сьогодні в Сімферополі заявили про створення Міжнародної громадської організації "Світовий конгрес кримських татар".

Як йдеться у декларації, текст якої має у своєму розпорядженні УНІАН, громадська організація "Світовий конгрес кримських татар" - це орган, який об`єднує і координує зусилля створених у різних країнах громадських організацій кримських татар.

У документі зазначається, що місцеперебування центральних органів Світового конгресу кримських татар - "Крим, Україна".

Делегати конгресу визнали Курултай (національний з`їзд) кримськотатарського народу найвищим повноважним представницьким органом кримських татар для Світового конгресу, а також для громадських організацій, що ввійшли до його складу.

Зазначається, що Курултай, а також його органи і посадовці співробітничатимуть з усіма громадськими організаціями кримських татар, які ввійшли до складу Світового конгресу кримських татар, на основі рівного і шанобливого ставлення до них, незалежно від їх чисельності, країни і регіону діяльності.

Делегати конгресу заявили, що їхні дії "на благо кримськотатарського народу грунтуватимуться на принципах ненасильства, справедливості, демократії, суворого дотримання політичних, економічних, культурних, релігійних та інших законних прав усіх людей, незалежно від їх етнічної приналежності".

Делегати Світового конгресу "підтримали численні ініціативи" з висунення кандидатури голови Меджлісу кримськотатарського народу, народного депутата України Мустафи ДЖЕМІЛЄВА лауреатом Нобелівської премії миру, додала прес-секретар Меджлісу Ліля МУСЛИМОВА.

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Президентом Міжнародної громадської організації «Світовий конгрес кримських татар» обраний перший заступник голови кримськотатарського Меджлісу Рефат ЧУБАРОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалили сьогодні в Сімферополі делегати Світового конгресу кримських татар – представники суспільно-політичних організацій з 12 країн.

Крім того, була обрана координаційна рада, одним із головних завдань якої є доопрацювання статуту конгресу.

«П`ятеро представників у координаційній раді, включаючи президента (конгресу), – з Криму, троє – з Туреччини, двоє – з Румунії і по одному з усіх інших (країн), звідки приїхали на Світовий конгрес делегати», – сказав на брифінгу Р.ЧУБАРОВ.

Обрання Р.ЧУБАРОВА президентом конгресу не позбавляє його права балотуватися на Курултаї (національному з`їзді) кримських татар на посаду голови Меджлісу.

«На Курултаї (у 2007 році) у нас була домовленість, що на наступній сесії Курултаю переобиратимемо голову Меджлісу. Обрання його (ЧУБАРОВА) президентом Світового конгресу кримських татар не звільняє його від права балотуватися на посаду голови Меджлісу», - сказав лідер Меджлісу Мустафа ДЖЕМІЛЄВ.

Р.ЧУБАРОВ додав, що якщо делегати Курултаю оберуть його новим главою Меджлісу, то він складе повноваження президента Світового конгресу.