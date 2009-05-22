Регіони і БЮТ борються за контроль над судовою системою

Фракції Партії регіонів і Блоку Юлії Тимошенко борються за контроль над Вищою радою юстиції.

Про це заявив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН в інтерв’ю телеканалу «Рада».

Ці дві фракції «борються за те, хто буде контролювати судову систему, а для того, щоб контролювати судову систему, треба мати контроль над Вищою радою юстиції, яка має надзвичайно широкі повноваження», - сказав В.ЛИТВИН.

За його словами, приведення до присяги трьох членів ВРЮ стало політичним питанням. Спікер нагадав, що сьогодні парламент не підтримав розгляд питання про приведення цих суддів до присяги.

«Все відкладається, рахують розклади – хто з членів ВРЮ, за якою політичною силою стоїть, і що зміниться, коли приступлять до виконання обов’язків ці члени ВРЮ», - сказав В.ЛИТВИН.

Він нагадав, що члени ВРЮ були обрані ще в 2007 році і, відповідно до законодавства, протягом двох місяців мають бути приведені до присяги.

За словами голови ВР, некоректно посилатися на те, що цей термін давно сплив, і тому ці судді вже втратили право приведення до присяги.

«Це провина не членів ВРЮ, а проблема Верховної Ради України, чому вона не виконала цю функцію», - сказав В.ЛИТВИН.

За словами спікера, порушення цього питання може призвести до блокування трибуни, тому він змушений шукати вихід із ситуації. В.ЛИТВИН нагадав, що запропонував на наступному пленарному тижні все таки розглянути питання про приведення до присяги членів ВРЮ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 травня, Верховна Рада України не підтримала пропозицію розглянути на сьогоднішньому засіданні питання про приведення до присяги членів Вищої ради юстиції.

*** В кулуарах парламенту народні депутати говорять про те, що на сьогодні ВРЮ в основному контролюється Партією регіонів, але в разі приведення до присяги трьох нових членів контроль в цьому органі може перейти до БЮТ.