Країнам СНД потрібна нова зона для вільної тогівлі

Країни СНД починають спільну роботу з подолання впливу світової економічної кризи, зокрема, досягнуто домовленості розробити й укласти новий договір про зону вільної торгівлі.

Про це заявив журналістам голова робочої групи з вироблення проекту Стратегії економічного розвитку Співдружності Незалежних Держав, заступник міністра економіки України Валерій МУНТІЯН після засідання голів урядів СНД в Астані (Казахстан), повідомили УНІАН у прес-службі заступника міністра.

За його словами, згідно з Планом заходів щодо реалізації першого етапу (2009-2011 рр.) Стратегії економічного розвитку СНД, затвердженого главами урядів, планується проведення низки структурних перетворень економік.

«Пріоритетними напрямами визначено сфера енергетики, АПК, транспорт і ряд інших галузей. Зокрема, реалізація плану у сфері енергетики направлена на розробку нових джерел енергії та енергозбережних технологій; у сфері АПК - на забезпечення продовольчої безпеки. Транспортна сфера розвиватиметься, зокрема, через вдосконалення міжнародних транспортних коридорів і створення сучасної транспортної інфраструктури. Значне місце в плані відведено заходам щодо забезпечення реального сектора економіки», - повідомив В.МУНТІЯН під час доповіді на засіданні керівників урядів СНД.

Голова робочої групи з виготовлення проекту Стратегії економічного розвитку СНД також повідомив, що планується розробити й укласти новий договір про зону вільної торгівлі.

«Реалізація першого етапу стратегії дасть змогу державам Співдружності розширити ринок збуту, створити додаткові робочі місця, підвищити якість життя громадян», - наголосив В.МУНТІЯН.

Для України також важливо, що вже під час реалізації першого етапу Стратегії передбачається прискорення соціально-економічного розвитку на основі завершення формування зони вільної торгівлі і її подальшого вдосконалення з нормами і правилами СОТ. Зараз ринок України з СНД становить 44,8% від загального обсягу з імпорту і 36% з експорту.

В.МУНТІЯН вважає, що Україні необхідно відстоювати інтереси в СНД у сфері зовнішньої торгівлі, міжнародного кредитування й інвестицій. «Необхідно зняти бар`єри з просування українських товарів і послуг на ринок СНД», - заявив він.

Довідка УНІАН. Сьогодні в столиці Казахстану Астані проходить засідання Ради голів урядів країн - учасниць Співдружності Незалежних Держав. До складу української делегації, яку очолює прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, входять віце-прем`єр Григорій НЕМИРЯ, заступник міністра закордонних справ Юрій КОСТЕНКО і заступник міністра економіки Валерій МУНТІЯН.