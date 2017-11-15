В Одесі суд визначив заставу у 130 тисяч гривень директору сумнозвісного табору "Вікторія"

Приморський районний суд Одеси продовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою і в той же час визначив заставу в розмірі 130 тис. грн директору оздоровчо-спортивного дитячого комплексу «Вікторія» Петросу Саркісяну, в якому 15 вересня під час пожежі загинули троє дітей.

Як повідомив УНІАН представник прокуратури Одеської області, відповідне рішення суд ухвалив 14 листопада.

«Директору продовжили арешт і разом з тим визначили заставу в розмірі близько 130 тис. грн», - сказав він, підкресливши, що прокуратура має намір оскаржити дане рішення.

Крім того, вчора райсуд продовжив запобіжний захід у вигляді поруки виховательці табору Наталії Янчик.

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Як повідомляв УНІАН, пожежа на території дитячого оздоровчого комплексу «Вікторія» в Одесі сталася пізно ввечері 15 вересня. Корпус, де спалахнула пожежа, вигорів вщент. В результаті пожежі загинули троє дівчаток.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), прокуратура – за ознаками ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

У зв'язку з подією були затримані директор «Вікторії» Петрос Саркісян і вихователька Наталія Янчик, яка за функціональними обов'язками повинна відповідати за пожежну безпеку. Їм було повідомлено про підозру. 18 вересня суд ухвалив заарештувати обох без права внесення застави. 28 вересня суд відпустив Янчик на свободу під поручительство народних депутатів.

3 жовтня правоохоронці провели обшуки за місцем проживання колишнього віце-мера Одеси Зінаїди Цвірінько, якій в цей же день було повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила загибель дітей у таборі. Чиновниця була звільнена за власним бажанням через кілька днів після трагедії. 11 жовтня суд обрав Цвірінько запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

13 листопада прокурор Одеської області Олег Жученко повідомив, що до кінця листопада завершать майже всі експертизи щодо пожежі в дитячому таборі.