В Одесі відпущена на поруки вихователька табору "Вікторія" сприяє слідству - прокуратура

В Одесі відпущена на поруки вихователька спортивно-оздоровчого комплексу «Вікторія» Наталія Янчик сприяє слідству. Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив прокурор Одеської області Олег Жученко.

Він нагадав, що старший вихователь Янчик була відповідальна за протипожежну безпеку на території комплексу.

Читайте такожПричиною пожежі в одеському таборі міг стати залишений без нагляду ввімкнений кип'ятильник«Сьогодні їй змінено запобіжний захід з утримання під вартою на взяття на поруки. Хоча процесуальний представник, і я його у цьому підтримую, наполягав на домашньому арешті. Були всі підстави затримувати і оголошувати підозру, але в подальшому вона всіляко сприяла слідству, давала великі і аргументовані свідчення. Тобто, зробила внесок для встановлення істини в цій справі», - зазначив прокурор.

У зв'язку з цим, за словами прокурора, сьогодні він не заперечував проти пом'якшення запобіжного заходу. Разом з тим, Жученко підкреслив, що абсолютно впевнений: усі підстави для оголошення підозри мають місце і зараз.

Він також піддав критиці аргументи, які наводили противники затримання Янчик, зокрема, про те, що їй лише 23 роки, що вона нібито давно не працює у «Вікторії» тощо.

Жученко наголосив, що з січня цього року Янчик була призначена відповідальною за протипожежну безпеку, а влітку співробітник Київського відділу ДСНС (Одеса), який перевіряв виконання попереднього припису, наклав на Янчик адміністративне стягнення, яке було сплачено. За його словами, щодо законності накладення штрафу «є великі питання», проте підозрювана проти нього не заперечувала. При цьому в той самий день, 23 червня, їй вручили новий припис, з яким вона особисто ознайомилася. Було встановлено термін для усунення порушень, але ніяких заходів, аж до плану робіт, не було прийнято.

«Мені байдуже, скільки їй років - 23 або 93, і в якому вона статусі. Це доросла людина, яка розуміла, за що відповідає», - акцентував Жученко.

Він також заявив, що слідство не має (йому не надано) ні наказу про звільнення Янчик, ні її відповідної заяви тощо. Крім того, банківська зарплатна картка вихователя свідчить про те, що вона знімала нараховані їй гроші за серпень 2017 року, а у день трагедії, 15 вересня, їй був нараховано аванс. «Звичайно, вона його не зняла, а нібито приходить до заступника директора і віддає карту», - сказав прокурор.

За його словами, письмові пояснення Янчик, датовані 16 вересня, свідчать про те, що напередодні, у день пожежі, з 7.30 до 19.00 вона перебувала на своєму робочому місці. Разом з тим, за словами прокурора, на роботі останнім часом вона дійсно з'являлася рідше, тому що 22 вересня у неї мало відбутися весілля.

«До неї просто лояльно поставилися і дали час на підготовку до торжества», - пояснив прокурор.

Він акцентував, що зараз активно проводиться службове розслідування щодо посадових осіб місцевого самоврядування, зокрема, одеської мерії.

«Про підозрі поки повідомлено тільки двом особам, у зв'язку з тим, що там чітко визначено обов'язки. Але можу з повною відповідальністю заявити, що буквально через кілька днів у нас буде дано юридичну оцінку і дій чиновників», - додав Жученко. За його словами, зараз розслідується факт виділення з бюджету міста 11 млн грн на протипожежні заходи у «Вікторії», які нібито були розкрадені, тощо.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на території дитячого оздоровчого комплексу «Вікторія» в Одесі сталася пізно ввечері 15 вересня. Корпус, де спалахнула пожежа, вигорів вщент. У результаті пожежі загинули три дівчинки.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), прокуратура - за ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

У зв'язку з тим, що сталося, були затримані директор «Вікторії» Петрос Саркісян і вихователька Наталія Янчик, яка за функціональними обов'язками мала відповідати за пожежну безпеку. Їм повідомлено про підозру. 18 вересня суд ухвалив заарештувати обох без права внесення застави. 28 вересня суд відпустив Янчик на волю під поручительство народних депутатів