Ющенко констатує зміцнення гривні
10:16, 23 травня 2009Суспільство
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НБУ викупив 150-170 млн. доларів
Президент України Віктор ЮЩЕНКО констатує зміцнення гривні впродовж останнього часу.
Про це він сказав в ефірі програми “Свобода на Інтері”.
Президент зазначив, що за останні два з половиною місяці гривня залишалась стабільною.
Разом з тим, за його словами, останні 10 днів почалося очевидне зміцнення гривні.
В.ЮЩЕНКО додав, що протягом останнього часу Національний банк України викупив на внутрішньому ринку 150-170 млн. доларів США.
«Гривня поступово піднімається», - констатував Президент.
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