Президент України Віктор ЮЩЕНКО констатує зміцнення гривні впродовж останнього часу.

Про це він сказав в ефірі програми “Свобода на Інтері”.

Президент зазначив, що за останні два з половиною місяці гривня залишалась стабільною.

Разом з тим, за його словами, останні 10 днів почалося очевидне зміцнення гривні.

В.ЮЩЕНКО додав, що протягом останнього часу Національний банк України викупив на внутрішньому ринку 150-170 млн. доларів США.

«Гривня поступово піднімається», - констатував Президент.