Уряд може звільнити від усіх перевірок, крім фінансових

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО акцентує на тому, що уряд не планує вводити мораторій на фінансові перевірки сільгосппідприємств і господарств.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила на прес-конференції у суботу.

Коментуючи намір уряду ввести мораторій на проведення перевірок сільгосппідприємств і господарств, Ю.ТИМОШЕНКО зазначила: «Йдеться про те, щоб припинити перевірки, які відбуваються – 200 разів пожежники, 200 разів санітари… і все це в один рік. Йдеться про те, щоб припинити цей потік дурощів, але перевірки фінансової дисципліни будуть завжди».

Як повідомляв УНІАН, виступаючи на нараді за участю сільських і селищних голів з питань соціально-економічного розвитку сільських населених пунктів, прем`єр-міністр повідомила, що, за її інформацією, підприємства сільськогосподарської галузі піддаються безперервним перевіркам всіх органів влади, зокрема, пожежних, санітарних служб і т.п.

Вона наголосила, що за період дії мораторію, який буде введено можливо на рік, буде проведено аналіз механізму здійснення перевірок, а також розмірів і умов стягнення штрафних санкцій за виявлені порушення.

«Хочу взяти перед вами зараз зобов`язання, що таке постанова уряду, як ми прийняли для малого і середнього бізнесу, (ми приймемо – УНІАН) хоча б на певний час, щоб провести інвентаризацію того, за що беруть побори і штрафи, за що притягають до кримінальної відповідальності», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр підкреслила, що, за її інформацією, підприємства сільськогосподарської галузі піддаються безперервним перевіркам усіх органів влади, зокрема, пожежників, санітарних служб тощо.

«У мене таке враження, що всім цим людям, які не там шукають корупцію, просто ніде її шукати, тому що вгорі все пов`язано між собою, і там знайти неможливо. Там, як говорив один класик, всі родичі, всі свати, всі друзі, всі члени однієї команди – тільки ви не члени ніякої команди. Іноді складається таке враження, що в кожній коморі у селі десь там ви ховаєте Бен Ладена, якого необхідно знайти і показати суспільству. Я думаю, що з цим треба закінчувати», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.