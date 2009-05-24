Друга хвиля кризи можлива вже восени

Друга хвиля кризи може накрити Україну вже за кілька місяців.

Про таку загрозу під час дискусії представників найбільших недержавних банків заявив голова правління ВТБ Банку (Україна) Вадим ПУШКАРЬОВ, пише «Дзеркало тижня».

«Ми пройшли тільки перший виток кризи, другий буде ближче до осені. І тут, зокрема, велика загроза йде з боку тих сімох банків, які подаються на рекапіталізацію і державну участь у капіталі. Насамперед - з боку тих двох найбільших банків, які на сьогоднішній момент втратили ліквідність, але в них зосереджена левова частка проблемних пасивів», - пояснив він.

Банкір відзначив, що до осені уряд спробує стабілізувати ситуацію в банках. «У запасі - кілька місяців, поки працюватиме тимчасова адміністрація та діятиме мораторій на виконання зобов’язань перед кредиторами», - уточнив він.

За його словами, якщо за цей час нічого не зміниться, то всю банківську систему країни спіткає черговий удар.

«Я не готовий сказати, чи достатньо ресурсів у Фонді гарантування вкладів, щоб закрити хоча б ці два банки по вкладах. Якщо держава не зможе підтвердити свою спроможність у плані капіталізації, може розпочатися паніка в тих банках, чиї вкладники хоч трохи заспокоїлися», - наголосив В.ПУШКАРЬОВ.

Як повідомляв УНІАН, у квітні уряд і Національний банк України затвердили перелік з семи банків для рекапіталізації за участі держави: банк "Надра", "Родовід Банк", банк "Фінанси і кредит", "Укргазбанк", "Укрпромбанк", "Імексбанк" і банк "Київ".