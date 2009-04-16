Мінфін назвав перші 7 банків на рекапіталізацію

Виконуючий обов`язки міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ сьогодні назвав сім комерційних банків, які планується ре капіталізувати насамперед.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією І.УМАНСЬКОГО, рекапіталізації підлягають: банк «Надра», «Родовід Банк», «Фінанси та кредит», «Укрпромбанк», «Укргазбанк», «Імексбанк» і банк «Хрещатик».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 квітня, голова Національного банку України Володимир СТЕЛЬМАХ заявив журналістам, що Нацбанк і Кабмін визначили перші сім банків для рекапіталізації.

«Ми працювали вчора до 10 години вечора і визначили підходи, принципи, і сьогодні вже починається прагматична реалізація», - сказав В.СТЕЛЬМАХ.

Він зазначив, що визначені вчора банки (утім, він не уточнив, які саме) будуть ре капіталізувати насамперед, а потім, мірою необхідності, перелік таких банків може бути розширено.

Також В.СТЕЛЬМАХ повідомив, що Нацбанк уже передав перелік цих банків Кабінету Міністрів.

Водночас голова НБУ зазначив, що уряд висловив побажання, щоб у банках, які буде рекапіталізовано, діяла тимчасова адміністрація.