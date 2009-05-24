Тимошенко домовляється з японськими корпораціями про молоковози

Уряд веде переговори з великими японськими корпораціями про закупівлю молоковозів для розвезення свіжого молока від виробників для жителів міст, а також невеликих переробних комплексів для переробки молока.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила вчора на нараді за участю сільських і селищних голів з питань соціально-економічного розвитку сільських населених пунктів.

«Вони (корпорації - УНІАН) дають на це згоду, щоб ми закупили спеціальні молоковози з охолоджуванням об`ємом 3-5 тонн для того, щоб ми могли, безумовно, з перевіркою якості молока, закупити його, і щоб обслуговуючий кооператив, який ви (сільська влада – УНІАН) повинні створити, щоб можна було виїхати в місто, продати стільки, скільки зможемо, а все інше переробити дрібними потужностями – з молока зробити молоко меншої жирності, а також відповідні товари. Ми зараз для вас купуємо молоковози та невеликі переробні комплекси», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також пригадала, що в роки її дитинства, проведеного в Дніпропетровську, дуже великою популярністю користувалася саме така форма забезпечення молоком жителів міст.

На сьогодні, наголосила Ю.ТИМОШЕНКО, роздрібна ціна молока набагато вища, аніж закупівельна, і це змушує виробників молока продавати продукцію нижчої якості.

«Коли ми розмовляємо з оптовими виробниками молочних продуктів, які скуповують молоко за мінімальною ціною – диктат, то вони кажуть: «Ну, ви чого… у нас селяни талановиті люди, що, кажуть, меншу ми ставимо ціну на молоко, то більше прального порошку вони туди підливають у це молоко. Я кажу, а що ж ви хотіли – якщо купуєте молоко за ціною води, то там і повинна бути вода, хоча б на якусь частину, і це знижує якість продукції, яка йде на прилавки магазинів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас вона наголосила, що в разі розвезення молока споживачам молоковозами, окрім того, що буде забезпечено невисоку його ціну, питанню якості буде надано особливу увагу.