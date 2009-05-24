Сьогодні дострокові вибори проходять у 11 областях України

Сьогодні у 18 населених пунктах одинадцяти областей України відбуваються дострокові вибори сільських і селищних голів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Єдиного Центру”, у 2-х із 18-ти населених пунктів України, де проходять сьогодні вибори сільських та селищних голів, голосування розпочалося з запізненням. За даними представників “Єдиного Центру”, котрі стежать за перебігом голосувань на виборах, причини такого запізнення несуттєві.

Зокрема, в Івано-Франківській обл., у с. Люча Косівського району, ТВК не було обізнане з виборчим законодавством, зокрема з частиною початку голосувань, і тому відкрило виборчі дільниці о 8:00. За повідомленням керівника Снятинського окружного секретаріату “Єдиного Центру” Руслана ДЕМЧУКА голова ТВК спиралася на “старе” виборче законодавство, яке було чинним до 2006 року, де зазначалося, що голосування триває з 8:00 до 20:00.

Решта виборів тривають без порушень. Представники “Єдиного Центру” стежать за ходом голосування та дотриманням виборчого законодавства на всіх виборчих дільницях.

Як відомо, у 17 з 18 населених пунктів, де сьогодні проходять дострокові місцеві вибори, “Єдиний Центр” представив своїх кандидатів.