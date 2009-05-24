Явка на дострокових місцевих виборах складає близько 40%

Явка на дострокових місцевих виборах, які відбуваються сьогодні в Україні, становить близько 40%.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі партії «Єдиний Центр».

Станом на 14:00 явка на позачергових місцевих виборах до сільських та селищних рад у середньому по Україні становила майже 39,7 %, повідомили спостерігачі на виборчих дільницях від «Єдиного Центру».

Найактивніше голосують на Вінниччині. В області у двох селах проходять вибори і свої голоси за майбутніх сільських голів вже віддали понад 50% виборців. У решти десяти областей явка виборців в середньому не досягла половини.

За інформацією спостерігачів, загалом дострокові місцеві вибори в Україні проходять спокійно та з незначними порушеннями.

Як повідомляв УНІАН, в неділю в 11-ти областях України у 18 населених пунктах розпочалися дострокові вибори сільських та селищних голів. У 17 з них «Єдиний Центр» представив своїх кандидатів.