В Одесі зірвали спектакль російського актора Райкіна (відео)

В Одесі активісти зірвали спектакль російського актора Костянтина Райкіна, який підтримав анексію Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні ввечері в Одеському академічному українському музично-драматичному театрі ім. Василька було заплановано моноспектакль «Над балаганом небо...», під час якого Райкін мав читати вірші.

Щойно постановка почалася, до зали зайшли близько 20 представників місцевих патріотичних організацій, деякі - в балаклавах. Вони почали голосно протестувати проти виступу Райкіна, аргументуючи свою поведінку тим, що актор відкрито підтримав анексію Криму. Коли активісти попрямували в бік сцени, Райкін одразу її покинув.

Між активістами та глядачами почалася перепалка. Перші періодично скандують: «Слава - Україна!», запитують у невдоволених глядачів: «Чий Крим?», розповідають, що росіянин налаштований проти незалежності України та ін.

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Багато глядачів заявляють, що заплатили за квитки, що Райкін «чудовий артист» і тому вони нікуди не підуть. Вони сидять на своїх місцях, іноді аплодують, але частина все-таки покинула театр, забравши верхні речі з гардероба.

Зараз у залі і фойє дуже шумно, між опонентами відбуваються суперечки на підвищених тонах. Деякі глядачі ображають активістів, зриваючись на крик.

До театру прибула поліція, в тому числі начальник управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Одеській області Іван Іщенко.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, у вересні палац культури у Дніпрі скасував концерт російського актора Райкіна.

Варто зазначити, що Райкін у 2014 році підтримав анексію Криму.

Довідка УНІАН. Костянтин Райкін - художній керівник Державного театру «Сатирикон» ім. Аркадія Райкіна, народний артист Росії, художній керівник «Вищої школи сценічних мистецтв» та ін.