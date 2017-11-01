Аміну Окуєву поховали поруч з її командиром (фото)

Аміну Окуєву поховали сьогодні поруч з її командиром Ісою Мунаєвим. Про це повідомив муфтій Духовного управління мусульман України "Умма" Саїд Ісмагілов на своїй сторінці у Facebook.

"Щойно нашу героїчну сестру Аміну Окуєву поховали відповідно до мусульманських релігійних традицій", - написав він.

Він також наголосив, що ніякого таємного молебню вчора не було.

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"Я вимушений дати певні пояснення стосовно особливостей мусульманського обряду поховання. По-перше, її поховали не вчора, а сьогодні. У мусульман, за каноном, вночі не ховають померлих. Поховали не в Києві. Ніякого таємного молебну вчора в мечеті Ісламського культурного центра Києва не відбувалось. Поховальний джаназа-намаз здійснюється лише в присутності тіла померлої людини. Оскільки родичи та близькі люди Аміни, з міркувань безпеки вирішили не привозити її для здійснення джаназа-намазу у мечеть, то джаназа-намаз не здійснювався. Вчора ми дійсно очікували, що її привезуть, тому я вийшов, і повідомив людям, які зібралися, що буде лише молитва. Але потім мені повідомили, що близькі люди Аміни вирішили зробити по-іншому, і я повідомив, що нічого не відбуватиметься. Родина має право сама вирішувати, як їм все зробити, тому втручатися в такі питання не коректно, і недоречно", - написав він.

Ісмагілов також повідомив, що Окуєву, відповідно до її заповіту, поховали поруч з командиром.

"Аміну щойно поховали за її власним заповітом, поруч з її командиром Ісою Мунаєвим", - написав він.

Як відомо, керівника Міжнародного миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва Мунаєва, який загинув у лютому 2015-го під Дебальцевим, поховано у Дніпрі.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня автомобіль добровольців АТО Окуєвої та її чоловіка Осмаєва, колишнього командира міжнародного миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва, обстріляли на залізничному переїзді біля Глевахи (Київська область). Окуєва загинула, її чоловік дістав поранення.