Коханівського залишили під домашнім арештом

Апеляційний суд залишив без змін цілодобовий домашній арешт лідеру добровольчого руху "ОУН" Миколі Коханівському. Про це повідомив лідер громадянського корпусу "Азов-Крим" Станіслав Краснов, передає 112.ua.

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Нагадаємо, що Святошинський районний суд Києва обрав лідеру добровольчого руху "ОУН" Миколі Коханівському запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту терміном до 20 грудня.

Як повідомлялося, керівника організації "ОУН" Миколи Коханівського затримали за звинуваченням у хуліганстві 21 жовтня. Між ним і Русланом Качмалою (позивний "Рем") виник конфлікт, який переріс у бійку та стрілянину. Микола Коханівський кілька разів влучив у "Рема" з пістолета, стріляючи гумовими кулями.

23 жовтня суд переніс засідання на 09:00 24 жовтня. Захист Коханівського заявив, що до того часу закінчиться термін попереднього затримання і поліція не має права конвоювати його знову до ізолятора. Це стало причиною того, що група прихильників Коханівського забарикадувалася в залі засідання в Святошинському районному суді Києва, де й розглядалося питання про обрання запобіжного заходу Коханівському.