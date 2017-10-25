Штурм Святошинського суду: в ОБСЄ засудили побиття поліцією трьох журналістів, серед яких був кореспондент УНІАН

Організація з безпеки і співробітництва в Європі засудила побиття поліцією трьох журналістів у Києві під час висвітлення подій у суді у справі над лідером добровольчого руху ОУН. Про це заявив представник ОБСЄ з питань свободи засобів масової інформації Гарлем Дезір, передає Нromadske.

«Журналісти повинні бути захищені під час своєї роботи, а не бути побитими та затриманими. Я зазначаю, що Міністерство внутрішніх справ публічно заявило про свій намір повноцінно дослідити інцидент, який я продовжую контролювати», - наголосив він.

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Як повідомляв УНІАН, 23 жовтня Святошинський райсуд Києва почав обирати запобіжний захід лідеру добровольчого руху ОУН Миколі Коханівському. Пізно ввечері суд вирішив перенести засідання на 24 жовтня. Вночі прихильники Коханівського влаштували погром у суді. Вони розгромили приміщення і звели барикади з меблів, щоб перешкодити вивезенню Коханівського в ІТТ. Його прихильники заявили, що відбили штурм силовиків. Сам Коханівський заявив, що активістів на розгром приміщення спровокували поліцейські.

Начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко повідомив, що під час штурму суду було затримано 30 осіб.

Серед затриманих 24 жовтня були і журналісти, яких спецпризначенці до того ж ще й побили. Це - кореспондент УНІАН Сергій Лефтер, журналіст «Громадського ТБ» Дмитро Реплянчук і кореспондент «Страна.ua» Кирило Малишев. Згодом їх правоохоронці відпустили.

Національна спілка журналістів України виступила з вимогою до влади оперативно відреагувати на брутальне побиття журналістів.