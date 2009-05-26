Вартість оренди квартир у Києві (по районах)

З 18 по 24 травня ц.р. середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві знизилася на 0,14%, або 4 дол. – до 432 дол. за квартиру на місяць.

Про це УНІАН повідомили у консалтинговій компанії "SV Development".

За даними компанії, за вказаний період у Печерському районі місячна вартість оренди однокімнатних квартир збільшилася на 1 дол. – до 407 дол., 2-кімнатних знизилася на 3 дол. – до 598 дол., 3-кімнатних знизилася на 7 дол. – до 739 дол.

У Шевченківському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 1 дол. – до 329 дол., 2-кімнатних – зросла на 2 дол. – до 610 дол., 3-кімнатних – знизилася на 4 дол. – до 717 дол.

У Голосіївському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 1 дол. – до 267 дол., 2-кімнатних – знизилася на 1 дол. – до 343 дол., 3-кімнатних – знизилася на 3 дол. – до 524 дол.

У Солом’янському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 1 дол. – до 284 дол., 2-кімнатних – зросла на 2 дол. – до 380 дол., 3-кімнатних – знизилася на 2 дол. – до 519 дол.

У Дарницькому районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 1 дол. – до 250 дол., 2-кімнатних – знизилася на 2 дол. – до 348 дол., 3-кімнатних – зросла на 2 дол. – до 447 дол.

У Подільському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 3 дол. – до 267 дол., 2-кімнатних – знизилася на 2 дол. – до 396 дол., 3-кімнатних – зросла на 2 дол. – до 463 дол.

В Оболонському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 1 дол. – до 292 дол., 2-кімнатних – зросла на 5 дол. – до 386 дол., 3-кімнатних – знизилася на 2 дол. – до 459 дол.

У Святошинському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 2 дол. – до 275 дол., 2-кімнатних – знизилася на 1 дол. – до 376 дол., 3-кімнатних – знизилася на 3 дол. – до 466 дол.

У Дніпровському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 2 дол. – до 259 дол., 2-кімнатних – знизилася на 1 дол. – до 362 дол., 3-кімнатних – знизилася на 2 дол. – до 453 дол.

У Деснянському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 2 дол. – до 267 дол., 2-кімнатних – зросла на 1 - до 360 дол., 3-кімнатних – знизилася на 2 дол. – до 470 дол.

Обсяг пропозицій від усієї сукупності 1-3-кімнатних квартир, представлених у 10 районах Києва, становить: у Шевченківському районі – 17%, Печерському – 13%, Дарницькому – 12%, Оболонському – 9%, Дніпровському – 9%, Солом’янськомУ – 11%, Голосіївському – 8%, СвятошинськомУ – 8%, Деснянському – 7%, Подільському – 6%.

Як повідомляв УНІАН, у квітні ц.р. середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві знизилася на 6,38%, або 30 дол. – до 438 дол. за квартиру на місяць; за перший квартал ц.р. – знизилася на 22,9%, або 139 дол. – до 468 дол. за квартиру на місяць. За 2008 рік середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві знизилася на 37,79%, або 368 дол. – до 607 дол. за квартиру на місяць.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 р. займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.