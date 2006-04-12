Циклон з Балкан принесе дощі

Завтра в Україні у зв’язку із переміщенням циклону з Балкан пройдуть дощі, у західних областях, на Вінниччині, Одещині, а вдень і на Житомирщині, Київщині, Черкащині та Кіровоградщині сильні, на Прикарпатті вночі та вранці місцями дуже сильні дощі, у Карпатах з мокрим снігом; у південній частині та на Лівобережжі окремі грози.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура у західних областях протягом доби 2-7° тепла, у Карпатах вночі до 3° морозу; на решті території вночі 5-10° тепла, вдень 8-13°, у східних, Дніпропетровській областях, Криму та Приазов’ї 13-18° тепла. Вітер південно-східний з переходом у західній половині на північно-західний, 7-12 м/с, у східних, південних областях та Криму вдень пориви 15-20 м/с.

14-15 квітня - мінлива хмарність. У південних, східних областях та Криму переважно без опадів, лише вдень 15 квітня на сході місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 14-19°. На решті території невеликі дощі, на заході вночі місцями з мокрим снігом. Температура у західних областях вночі 0-5° тепла, вдень 5-10° (у Карпатах вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла), у північних та центральних областях 14 квітня вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°, 15 квітня вночі 1-6° тепла, вдень 7-12° . Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

16 квітня переважно без опадів, лише вдень у західних областях дощ; 17 квітня вночі у західних, Вінницькій, Одеській областях, вдень у західній половині України дощ, на решті території без опадів. Температура вночі 1-6° тепла, 16 квітня у західних областях, а 17 квітня у північних, центральних та східних областях місцями 0-3° морозу; вдень 8-14° тепла, на півдні до 17° .

У Києві та області у четвер очікується хмарна погода. Дощ, вдень сильний. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура у Києві вночі 7-9°, вдень 9-11°; по області вночі 5-10°, вдень 8-13°.

14-15 квітня - мінлива хмарність. 14 квітня невеликий дощ; температура вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°. 15 квітня вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий дощ; температура вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

16-17 квітня - без істотних опадів, лише вдень 17 квітня дощ. Температура вночі 1-6° тепла, 17 квітня місцями 0-3° морозу, вдень 8-13° тепла.