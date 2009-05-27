Тимошенко погрожує не підписати держбюджет-2010

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що не підтримає проект державного бюджету на 2010 рік за відсутності прямого планування бюджетів сіл і селищ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на засіданні уряду.

«Я не підпишу бюджет, я не підтримаю такий бюджет, якщо там не буде прямого планування бюджетів для сіл і селищ безпосередньо, без посередництва областей, районів і міст. Це ключова теза, яка буде в бюджеті на 2010 рік. Тільки пряме планування», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр повідомила, що сьогодні на засіданні уряду планується розглянути проект основних напрямків бюджетної політики на 2010 рік.

За її словами, при формуванні бюджетної політики буде змінена система вилучень з місцевих до центрального бюджету. Зокрема, Ю.ТИМОШЕНКО вкотре заявила, що починаючи з 2010 року, надходження від податків на землю, транспортних та екологічних зборів, а також від штрафних санкцій залишатимуться в місцевих бюджетах у повному обсязі.

Як повідомляв УНІАН, 23 травня Ю.ТИМОШЕНКО на нараді з головами сільських і селищних рад пообіцяла, що через три роки всі податкові надходження залишатимуться в місцевих бюджетах.

„Ми маємо побудувати програму на тому, щоб 100% (надходжень) поступово, через кілька років, приміром, через три роки, залишалися на місцях”, - заявила вона.

Прем`єр-міністр доручила міністру фінансів і міністру економіки обов`язково врахувати такі норми при розробці доповнень і змін до Бюджетної декларації на 2010 рік. „Я доб`юся, що це буде в бюджеті на 2010 рік”, - підкреслила вона.