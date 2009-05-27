Гарік Сукачов отримав важкі травми в ДТП

У Москві сталася дорожньо-транспортна подія за участю відомого рок-музиканта Гаріка Сукачова.

Біля полудня Сукачов їхав на мотоциклі "Харлей Девідсон" по Новосходненському шосе у бік центру Москви. Несподівано за 30 метрів до пішохідного переходу на проїжджу частину вийшов 36-річний москвич, що намагався перебігти дорогу. В результаті Сукачов здійснив наїзд на пішохода. Сукачов одержав важкі травми і був госпіталізований в Центральний інститут травматології і ортопедії. Пішохід, також з важкими травмами, госпіталізований в Боткінську лікарню. Винуватця встановить дізнання.

Эхо Москвы