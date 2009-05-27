У Донецькій області вбили начальника управління з газопостачання

У Донецькій області вбито начальника Костянтинівського управління з газопостачання і газифікації та його дружину.

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник відділу по зв`язках з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області Ігор ДЬОМІН, 26 травня о 22.00 у міський відділ міліції м. Костянтинівки зателефонувала жінка з повідомленням про те, що в приватному будинку скоєне вбивство.

Оперативники, які прибули за викликом на місце події, виявили в будинку тіла чоловіка і жінки. Чоловіка було вбито з вогнепальної зброї, а жінка мала численні ножові поранення. Її доставили в лікарню, проте медикам не вдалося врятувати потерпілій життя.

За фактом убивства порушено кримінальну справу. Проводиться розслідування.