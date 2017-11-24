Львівський військкомат знову погрожує опублікувати скандальний список ухильників від призову

Львівський військкомат опублікував списки юнаків, які уникають призову. Прізвища, імена та дати народження 15 тисяч хлопців розмістили на Facebook-сторінці комісаріату. Правозахисники називають це грубим порушенням і закликають подавати в суд за розголошення персональних даних, йдеться в сюжеті ТСН.

Списки ухильників з'явилися напередодні в обід. Але вже ближче до півночі списки зникли. У військовому комісаріаті кажуть, це технічна помилка, мовляв, хтось поскаржився на сторінку. І обіцяють відновити. Впевнені, що закону не порушували, бо про злісних неплатників повинні все дізнатися. Хоча не приховують, частина прізвищ до списку потрапила помилково.

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«Хіба ми щось неправильно зробили? Ми ж не вказали домашні адреси, ім'я, прізвище і все. Звідки ми знаємо, хто де служив, хто де призвався, хто одружився, хто розлучився, хто має право на відстрочку? Прийдіть для уточнення своїх даних», - говорить львівський обласний військовий комісар Олександр Тищенко.

Правозахисники такі дії військкомату називають мало не диверсією. Кажуть, що оприлюднення персональних даних порушує права людини. Тому кожен, хто є в списку, може подати до суду і виграти його.

Як повідомляв УНІАН, у Львові в ніч на 4 листопада біля нічного клубу "Парадокс" влаштували облаву за участю військових і поліції. Близько 20 військових і кілька поліцейських заблокували популярний серед молоді провулок Крива Липа, де розташовано багато розважальних закладів, і почали перевірку документів, зокрема студентів і запитували, чи вчаться вони на денній формі. Після пред'явлення студентського їх відпускали.