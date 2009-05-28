Мін‘юст утворив орган внутрішніх розслідувань у виконавчій службі

Міністерство юстиції утворило службу внутрішніх розслідувань. Підрозділ створюється з метою зниження рівня корупції та забезпечення дотримання антикорупційного законодавства України співробітниками Мін‘юсту.

Відповідний наказ підписав міністр юстиції Микола Оніщук.

За словами міністра, утворення Служби внутрішніх розслідувань є складовою антикорупційних заходів, що на сьогодні реалізуються в Мін‘юсті. Для реалізації проектів Мін‘юстом був використаний кращий досвід західних демократичних країн.

На Службу внутрішніх розслідувань передбачається покласти завдання щодо запобігання вчиненню корупційних правопорушень співробітниками ДВС; вивчення та аналізу корупціогенних ризиків; підготовка пропозицій щодо їх усунення; здійснення контролю за їх виконанням; а також - вжиття заходів щодо запобігання порушенням.