Мін‘юст утворив орган внутрішніх розслідувань у виконавчій службі
Міністр підписав наказ
Міністерство юстиції утворило службу внутрішніх розслідувань. Підрозділ створюється з метою зниження рівня корупції та забезпечення дотримання антикорупційного законодавства України співробітниками Мін‘юсту.
Відповідний наказ підписав міністр юстиції Микола Оніщук.
За словами міністра, утворення Служби внутрішніх розслідувань є складовою антикорупційних заходів, що на сьогодні реалізуються в Мін‘юсті. Для реалізації проектів Мін‘юстом був використаний кращий досвід західних демократичних країн.
На Службу внутрішніх розслідувань передбачається покласти завдання щодо запобігання вчиненню корупційних правопорушень співробітниками ДВС; вивчення та аналізу корупціогенних ризиків; підготовка пропозицій щодо їх усунення; здійснення контролю за їх виконанням; а також - вжиття заходів щодо запобігання порушенням.