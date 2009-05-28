Ющенко їде до Львова

08:16, 28 травня 2009
Суспільство
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Президент перевірить будівництво стадіону

Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить робочу поїздку до Львівської області.

Як повідомляє прес-служба Президента, з нагоди Дня прикордонника глава держави візьме участь в урочистому відкритті відділу прикордонної служби «Шегіні».

Також В.ЮЩЕНКО у Львові ознайомиться зі станом будівництва футбольного стадіону до Євро-2012.

 

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