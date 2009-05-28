Ющенко їде до Львова
08:16, 28 травня 2009Суспільство
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Президент перевірить будівництво стадіону
Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить робочу поїздку до Львівської області.
Як повідомляє прес-служба Президента, з нагоди Дня прикордонника глава держави візьме участь в урочистому відкритті відділу прикордонної служби «Шегіні».
Також В.ЮЩЕНКО у Львові ознайомиться зі станом будівництва футбольного стадіону до Євро-2012.
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