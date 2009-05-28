У Росії затримали українців, які торгували деталями зенітно-ракетних комплексів

Співробітники Петербурзької митниці і військової контррозвідки Ленінградського військового округу затримали більш як десять учасників міжнародної організованої злочинної групи, що складалася з колишніх і чинних військовослужбовців ВПС і ППО.

До складу злочинної групи також входять громадяни Білорусі і України, передає «Газета.ру».

За даними правоохоронних органів РФ, затримані організували розкрадання і вивезення в Білорусь, Україну, Болгарію і Казахстан запчастин устаткування радіолокації, комплектуючих до зенітно-ракетних комплексів С-75, С-125, С-200, С-300, зокрема з грифом «таємно».

За словами представника Північно-Західного митного управління, попереджено спробу вивезення з Росії 65 найменувань блоків, агрегатів і вузлів. З них мають гриф «таємно» – більш як 40. Затримано загалом близько 20 тонн військово-технічного майна, підготовленого для контрабандного постачання за кордон. Тим самим ліквідовано декілька постійних контрабандних каналів, що існували впродовж не менш як двох років.

Усі деталі і запчастини купувалися або викрадалися зі складів російської 6-ої армії ВПС і ППО, штаб якої розташований в Санкт-Петербурзі.