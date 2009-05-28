Ющенко вказав Медведьку на приватизаційний список Тимошенко

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив Генеральній прокуратурі України (ГПУ) перевірити на відповідність законодавству розпорядження Кабінету міністрів України від 3 грудня 2008 року № 1517-р щодо переліку господарств, які підлягають продажу.

Про це йдеться у листі Президента на адресу генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА, повідомляє прес-служба глави держави.

«Звертаю Вашу увагу на те, що рішення уряду щодо приватизації окремих підприємств, включених до зазначених переліків, не відповідає вимогам чинного законодавства», – відзначає глава держави.

Зокрема, на думку Президента, ВАТ «Науково-виробничий комплекс «Київський завод автоматики імені Г.І. Петровського», Мукачівський завод «Точприлад», Феодосійська суднобудівна компанія «Море» та Херсонський державний завод «Палада» забезпечують обороноздатність держави, виготовлення і ремонт зброї, військової техніки, тобто є підприємствами, які, відповідно до статті 5 Закону України «Про приватизацію державного майна», не підлягають приватизації.

В.ЮЩЕНКО також зауважує, що відкриті акціонерні компанії «Турбоатом», «Науково-дослідний інститут атомного та енергетичного насособудування», «Дніпроенерго», «Донбасенерго», «Західенерго», «Державна енергогенеруюча компанія «Центренерго» належать до підприємств паливно-енергетичного комплексу, приватизація яких, відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 лютого 2008 року «Про забезпечення національних інтересів і національної безпеки у сфері приватизації та концептуальні засади їх реалізації», має відбуватися після затвердження Кабінетом Міністрів України програм розвитку стратегічних галузей економіки.

«Враховуючи викладене, прошу перевірити відповідність розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року № 1517-р вимогам чинного законодавства, за наявності підстав вжити необхідних заходів реагування», – наголошує Президент України.

Як повідомляв УНІАН, Президент України В.ЮЩЕНКО своїм указом № 359/2009 зупинив дію свого попереднього указу № 1178/2008, який наклав заборону на приватизацію «Турбоатому», генеруючих компаній і ряду інших об`єктів. Зокрема, указом № 1178/2008 відмінялося розпорядження Кабміну від 3 грудня №1517-р про включення до списку державних пакетів акцій, що приватизуються в 2009 році, ВАТ «Турбоатом», «Дніпроенерго», «Донбасенерго», «Західенерго», «Центренерго», «Науково-дослідний і проектний-конструкторський інститут атомного і енергетичного насособудування», «Науково-виробничий комплекс «Київський завод автоматики імені Г. І. Петровського», «Феодосійська суднобудівна компанія «Море», «Мукачівський завод «Точприлад», а також відмінялася підготовка до продажу в 2009 році Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд и Херсонського державного заводу «Паллада».