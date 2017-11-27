У Житомирі вчергове проведуть форум з питань інтегрованого розвитку міста

1 грудня у Житомирі втретє пройде форум з питань інтегрованого розвитку міста. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, третій форум «Інтегрований розвиток Житомира» відбудеться 1 грудня цього року. Він проходитиме з14:30 до 20:00 у Житомирському державному університеті імені Франкапо вулиці Пушкінській, 49.

Програма форуму передбачає презентацію та обговорення методології і напрацювань у Житомирі проекту «Інтегрований розвиток міст в Україні». Крім того, учасники форуму працюватимуть над розробкою проектів розвитку до 2030 року у форматі "світового кафе". Ці напрацювання у майбутньому включать до Концепції інтегрованого розвитку Житомира - 2030.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Житомирі для представників влади та бізнесу відкрилися навчання, де начають розробляти стратегію міста.

Захід відбувається в рамках проекту «Інтегрованого розвитку міст» та має назву "Майстерня міських проривів".