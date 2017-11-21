У Житомирі пройде інформаційно-просвітницький ярмарок професій для молоді

У Житомирі 23 листопада для молоді проведуть інформаційно-просвітницький ярмарок професій. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, захід відбудеться о 13:00 годині у приміщенні Житомирського агротехнічного коледжу по вулиці Покровській, 96.

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«На ярмарку молодь зможе дізнатися, як обрати та отримати професію, а також проконсультуватися щодо правил зовнішнього незалежного оцінювання», - уточнили у міськраді.

Зустріч відбудеться у форматі студмістечка, де навчальні заклади на презентаційних платформах зустрічатимуть майбутніх абітурієнтів.

Раніше у Житомирі вручили сертифікати випускникам школи "Шлях до майбутньої професії".