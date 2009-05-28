Ошукані пайовики пікетували штаб Чорноморського флоту

Близько 50 чоловік, які стали жертвами невиконання Будівельним управлінням ЧФ РФ договірних зобов`язань з введення в експлуатацію комерційного житла в Севастополі, провели пікетування штабу російського Чорноморського флоту, повідомляє газета «Новый Севастополь». Ошукані пайовики вимагали особистої зустрічі з командуючим ЧФ РФ віце-адміралом Олександром КЛЕЦКОВИМ, його гарантій, що проблема «недобудови» буде зрушена «з мертвої точки».

За словами пікетників, офіцери Будівельного управління ЧФ РФ повідомили їм, що питання добудови житла обговорювалося нещодавно в Москві, проте жодних конкретних рішень прийнято не було. Як очікується, сьогодні групу пікетників прийме один із керівників ЧФ РФ. За попередньою інформацією, на зустрічі з боку командування флоту пропонуватиметься наступний варіант вирішення проблеми: кожен пайовик внесе необхідну суму своїх коштів з розрахунку 30 доларів США за один квадратний метр недобудованого військовими будівельниками житла. Такий підхід розколов пікетників. Одні вважають, що він прийнятний, а інші переконані, що Будівельне управління ЧФ РФ має спочатку повністю виконати зобов`язання за договорами, тобто добудувати житло, і лише після цього можна буде вести мову про якісь доплати.

За інформацією газети, історія конфлікту бере свій початок в 2007 році, коли Будівельне управління ЧФ РФ, заздалегідь взявши оплату у валюті у без малого двох сотень чоловік, у зазначений в договорі термін так і не здало в експлуатацію готове житло. Йдеться про чотири багатоповерхові будинки на вулиці Астана Кесаєва, два з яких готові на 95%, але вимагають, так би мовити, «фінальних» вкладень. Цей - «фінальний» - чинник, за словами забудовників двох майже готових корпусів, і стримував їх «бойовий запал» упродовж двох останніх років. Але переговори, які місяць тому були підкріплені колективним листом-зверненням до Президента Російської Федерації МЕДВЕДЄВА, прем`єр-міністра ПУТІНА, міністра оборони СЕРДЮКОВА, на думку ошуканих севастопольців, не принесли результату.

За запевненнями розчарованих пайовиків, у разі подальшого ухилення російських військових будівельників від узятих комерційних зобов`язань, вирішення ситуації, що утворилася, перейде у формат судових розглядів і більш агресивних акцій протесту.

Подібні акції біля штабу ЧФ РФ останні місяці відбуваються щонеділі. Минулого тижня пікетники впритул підійшли до воріт контрольно-пропускного пункту штабу ЧФ РФ і, просовуючи руки через чорні прути, закидали внутрішню територію КПП копіями комерційних договорів Будівельного управління ЧФ РФ з інвесторами. Одночасно кілька активістів пайовиків прикріпили до воріт вінки з написами «Віра в Росію», «Віра в Чорноморський флот». Організатори пікету пояснили, що таким чином ошукані інвестори «поховали» колишню віру в Росію та її Чорноморський флот.