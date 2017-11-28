На запорізькому заводі проходять обшуки через підозру у поставках військового обладнання до РФ

У Запоріжжі співробітники Служби безпеки України проводять обшуки на заводі «Перетворювач» у справі про державну зраду.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні СБУ в Запорізькій області.

За даними відомства, обшуки проводяться в рамках кримінального провадження за статтею 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

У прокуратурі Запорізької області УНІАН повідомили, що керівників підприємства підозрюють у здійсненні поставок військового обладнання до Росії.

Зокрема, йдеться про комплектуючі деталі до підводних човнів.

На заводі відмовилися коментувати дану інформацію, пообіцявши при цьому до кінця дня озвучити офіційну позицію.

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Нагадаємо, на початку 2017 року прокуратура Запорізької області відкрила кримінальне провадження за фактом вчинення службовими особами ПрАТ «Запорізький завод «Перетворювач» кримінального правопорушення за ч.4 ст.110-2 КК України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни кордонів території або державного кордону України).

Було встановлено, що співробітники заводу поставляли товари військового призначення одній з компаній Росії - на підприємстві виробляли зарядні пристрої для підводних човнів. Ці комплектуючі поставлялися до Росії як продукція цивільного призначення.