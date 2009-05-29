Говорити про переробку лівійської нафти ще рано

Налагодження співпраці України з Лівією щодо нафтопереробки можливо за умови переведення нафтопроводу «Одеса-Броди» в аверсний режим роботи.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Президента України, про це сказав Уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ.

За його словами, «питання співпраці з Лівією стане реалістичним лише за умови вирішення комплексу питань для переведення нафтопроводу «Одеса-Броди» в аверсний режим роботи».

У цьому контексті, кажучи про домовленість України з Лівією про постачання лівійської нафти і будівництво нафтопереробного заводу (НПЗ) в Одеській області, Б.СОКОЛОВСЬКИЙ зазначив, що це «той випадок, коли Юлія ТИМОШЕНКО підтримує напрацювання глави держави».

Він назвав це черговим кроком у напрямі реалізації двосторонніх домовленостей, досягнутих під час ряду переговорів і зустрічей Президента України з лівійським лідером Муамаром КАДДАФІ, що відбулися в рамках офіційного візиту Віктора ЮЩЕНКА до Лівії 7-8 квітня 2008 р. і державного візиту до України М.КАДДАФІ 4-6 листопада 2008 року.

«Працювати у напрямі будівництва НПЗ потрібно з усіма пропозиціями, зокрема й з лівійською стороною. Проте говорити вже зараз про будівництво НПЗ з переробки легкої нафти передчасно», – вважає Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Уповноважений Президента переконаний, що для того, щоб до України прийшли інвестори, зокрема й лівійські, нам потрібно реформувати нафтовий ринок: нафтопереробка має стати більш привабливою, ніж трейдерство готових нафтопродуктів. Б.СОКОЛОВСЬКИЙ констатував, що, на жаль, сьогодні, все навпаки.

Як повідомляв УНІАН, 25 травня прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що під час її візиту до Лівії була досягнута домовленість про постачання лівійської нафти до України і будівництво НПЗ в Одеській області. За її словами, потужність НПЗ, який імовірно будуватиметься біля Одеського припортового заводу, становитиме 10 млн. тонн нафти на рік.

Прем`єр повідомила, що вже найближчим часом лівійські фахівці приїдуть до України, щоб здійснити економічні розрахунки.