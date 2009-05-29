Інсуліновий завод повертається у держвласність

Інсуліновий завод «Індар» повертається у державну власність.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ЗАТ “Індар”.

Прес-служба Міністерства охорони здоров’я України неодноразово повідомляла, що керівництво ДАК “Держмедпром”, "з порушенням чинного законодавства, без погодження з МОЗ і без дозволу Фонду Держмайна України здійснило відчуження 70,7% ВАТ “Індар” на користь іноземної фірми".

У березні 2008 року Міністерство охорони здоров’я України звернулося до Господарського суду м. Києва щодо правомірності відчуження 70,7% статутного фонду ЗАТ “Індар”.

Верховний Суд України 19 травня 2009 року виніс рішення щодо неправомірності відчуження державного пакету акцій ЗАТ “Індар”, що передбачає повернення державного контролю над підприємством.