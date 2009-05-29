Гриценко пропонує віддати всю землю місцевим радам

Голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки й оборони Анатолій ГРИЦЕНКО пропонує закріпити усю землю в Україні за місцевими радами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ГРИЦЕНКО заявив на прес-конференції у Вінниці.

За його словами, відповідні пропозиції він виклав у зареєстрованому в парламенті законопроекті "Про територіальний устрій України".

"Цей законопроект містить дуже важливий рядок, який матиме революційне значення з точки зору місцевого самоврядування. Суть цього у тому, що межі населених пунктів повинні підходити в стик один до одного. І земля, яка знаходиться між населеними пунктами, повинна бути розподілена між ними", - сказав А.ГРИЦЕНКО.

За словами депутата, землею, яка не підконтрольна місцевим радам і громадам, розпоряджається орган, призначений держадміністрацією, міністерством, Кабінетом міністрів. "І такої непідконтрольної місцевій громаді землі – 88% від загальної площі держави”, – зазначив він.

"Візьміть карту України – на ній ви побачите області, які межують одна з одною в стик. Немає жодних прогалин. А потім подивіться на карти окремих районів – ви побачите чудеса: населені пункти – як острівки, а між ними – нічийна земля", – уточнив депутат.

При цьому А.ГРИЦЕНКО наголосив, що у разі перепідпорядкування землі місцевим громадам, по-перше, збільшується площа всіх населених пунктів у кілька разів. “По-друге, податок на землю у місцевий бюджет іде з більшої площі. І не важливо, розпайована ця земля, в оренді, чи там підприємство збудоване. І третє: посилюється вплив громади і місцевої ради на прийняття важливих рішень щодо виділення землі", – сказав він.