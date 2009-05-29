Сьогодні випускники прощаються зі школою

Сьогодні у школах України відбудуться традиційні святкові лінійки, присвячені завершенню навчального року.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на прес-службу Міністерства освіти і науки України, у 2009 році планується випуск 319,4 тисячі дев’ятикласників. З них 312,2 тисячі учнів – випускники денних загальноосвітніх шкіл, ще понад 7 тисяч займаються у вечірніх школах. Попрощаються зі школою 384,9 тисячі школярів 11 (12) класів. У тому числі 365,5 тисячі закінчують денні ЗОШ, 21,4 тисячі – вечірні.

Понад 3 тисячі учнів щороку здобувають загальну середню освіту за екстернатною формою навчання.

У школярів 1-4 класів наразі триває навчальна практика, розрахована на 4 дні. В учнів решти класів вона запланована на 1-12 червня (10 днів). Для учнів 5-6 класів – по 3 академічні години, 7-8 класів – по 4 академічні години, 10-х класів – по 5 академічних годин на день.

Тривалість навчального року в загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня не може бути меншою 175 робочих днів, а в загальноосвітніх навчальних закладах ІІ-ІІІ ступенів – 190 робочих днів з урахуванням навчальної практики, підсумкового оцінювання та державної підсумкової атестації учнів.