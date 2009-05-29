Частина Києва буде без гарячої води

У Києві 2-16 червня частина мешканців Солом’янського і Шевченківського районів буде відключена від гарячої води

У Києві з 2 по 16 червня частина мешканців Солом’янського та Шевченківського районів буде відключена від гарячого водопостачання.

Як повідомляє прес-служба АК «Київенерго”, постачання гарячої води буде припинено у зв’язку з випробуванням теплових мереж.

Компанія уточнює, що в Солом’янському районі випробувальні зони теплових мереж розміщені в межах: вулиці Толстого, Привокзальної площі, вулиць Вокзальної, Ползунова, Лукашевича, Повітрофлотського проспекту, вулиць Стадіонної, Тополевої, Фучика, Уманської, Ушинського, Фастівської, Волинської, Вінницької, Медової, Народного Ополчення, Ернста, Зеленогірської, Червонозоряного проспекту (частково), вулиць Петра Радченка, Бориса Гаріна, Андрія Головка, Солом`янської, Амосова, Клінічної, Петра Заломова, Городньої, Докучаєвської, Івана Неходи, Петра Красикова, Кудряшова, Вадима Гетьмана, Польової, Ярослава Галана, Гарматної, Борщагівської, Генерала Тупикова, Машинобудівної, Виборзької, проспекту Перемоги, вулиць Академіка Янгеля, Дашавської, Польової.

Зона теплових мереж У Шевченківському районі розміщена в межах: вулиць Жилянської, Борщагівської, Політехнічної, проспекту Перемоги, вулиць Зоологічної, Дегтярівської, Олени Теліги, Дорогожицької, Пугачова, Багговутівської, Миколи Мурашка, Мануїльського, Лермонтовської, Герцена, Мельникова, Студентської, Миколи Пимоненка, Бехтеревського провулку, вулиць Січових Cтрільців, Полтавської, Дмитрівської, Павлівської, Златоустівської, Павла Пестеля, Комінтерну.

В “Київенерго” звертають увагу, що у разі виникнення пошкоджень теплових мереж подача гарячої води затримуватиметься на час, необхідний для їх ремонту, про що буде додатково повідомлено житлово-експлуатаційні організації.