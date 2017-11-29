Леді Гага продемонструвала своє декольте верхи на коні (відео)

Американська співачка Леді Гага відсвяткувала свої дві номінації на премію "Греммі-2018", поділившись в мережі відео верхової їзди.

Читайте такожРейтинг українських лідерів думок у соцмережах: Вакарчук обігнав Порошенко

31-річна співачка поборится в номінації "Кращий поп-вокальний альбом" за платівку "Joanne" і "Краще сольне поп-виконання" за сингл "Million Reasons". «Я смиренна і вдячна!», - співачка подякувала в соцмережах шанувальникам.

Ювілейна 60-я церемонія вручення премій відбудеться 28 січня 2018 року в нью-йоркському комплексі Madison Square Garden. Трансляцію вестиме телекомпанія СВЅ.

Всього премія буде присуджена в 84 номінаціях. Претендувати на нагороди можуть артисти, які виступали в період з 1 жовтня 2016 року по 30 вересня 2017 року, а також твори, виконані в цей період.